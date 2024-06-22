Tekirdağ'da trafik kazası: Ölüler var
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobilin çarptığı 2 genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, B.Ç'nin (25) kullandığı 34 ZH 3447 plakalı otomobil, Sultanköy Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.A. (14) ve H.G'ye (17) çarptı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri A.A. ve H.G'nin öldüğünü belirledi.
İki gencin cenazesi Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.