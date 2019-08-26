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Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:09
Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, D-110 Karayolu üzeri Deveci Mahallesi sapağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan’dan Malkara istikametine seyreden eski Hacısungur Mahallesi Muhtarı Ahmet Gündüz yönetimindeki 59 LK 980 plakalı otomobil, önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Orta refüj ve tabelaya çarpan otomobil, yol kenarına savruldu.


Kazada, otomobilde bulunan ve hafif yaralanan Şevkiye G. ve Lütfiye Ç. ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Sürücü Gündüz, bir aracın kontrolsüzce önüne çıkarak, kazaya sebebiyet verdiğini ve olay yerinden kaçtığını öne sürdü.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:09
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