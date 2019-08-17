Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tır ile çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tır ile çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Muratlı çevre yolunun Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yoldan çevre yoluna sapan Serdar K. yönetimindeki 34 FFL 04 plakalı hafif ticari araç, çevre yolunda seyreden Nuri K. idaresindeki 59 KJ 237 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Serdar K. yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücü, tedavi altına alındı.

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