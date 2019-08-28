Tekirdağ’da trafik kazası: 1 ölü Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ - Hayrabolu yolu Kandamış Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Mustafa D.’nin hakimiyetindeki 59 HH 506 plakalı otomobil ile Bilal İ.’nin idaresindeki 34 BAG 522 kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mustafa D. olay yerinde hayatını kaybetti. Mustafa D.’nin cesedi gerekli incelemenin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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