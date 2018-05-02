Tekirdağ'da terör operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:25
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı iddia edilen P.S ve B.E. hakkında inceleme başlattı.
Ekipler, incelemenin ardından haklarında yakalama kararı çıkartılan 2 zanlının adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 2 adet kitap, 3 adet cep telefonu, 1 adet hafıza kartı, 2 adet SIM kart ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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