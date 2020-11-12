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Aktüel Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Aktüel

Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Operasyonda Nazi madalyonu, 2 gerdanlık, 2 broş ve çeşitli tarihi eserler ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 09:24:39 -
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin tarihi eser satışı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce Karaağaç Mahallesi'nde gözaltına alınan H.T'nin sırt çantasında tarihi eser olduğu değerlendirilen Nazi madalyonu, 2 gerdanlık, 2 broş, 8 obje, 2 sikke, tabak ve kemer ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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