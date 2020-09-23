Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 yaralı
Gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Silahtarağa Mahallesi Karacan Caddesi'ndeki köprüde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada başından ağır yaralanan Duran Y. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.A. ve B.A'yı saklandıkları evde gözaltına aldı, kavgada kullanılan ruhsatsız tabancayı ele geçirdi.
Zanlılardan B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen A.A. çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.