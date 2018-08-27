Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 kişi öldü

İlçeye bağlı Gündoğdu-Turgut Mahallesi'nde T.V ile iş yerine gelen bazı müşterileri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, müşterilerden İ.S. tabanca ile çevreye ateş etmeye başladı. Açılan ateşte T.V hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri İ.S'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.