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Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 kişi öldü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iş yeri sahibi ile müşteriler arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:45
Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 kişi öldü

İlçeye bağlı Gündoğdu-Turgut Mahallesi'nde T.V ile iş yerine gelen bazı müşterileri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, müşterilerden İ.S. tabanca ile çevreye ateş etmeye başladı. Açılan ateşte T.V hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri İ.S'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:45
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