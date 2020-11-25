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Gündem Tekirdağ'da silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Tekirdağ'da silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aralarında husumet bulunan taraflar karşılaşınca tartışma çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi ölürken bir kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 02:01:00 -
Tekirdağ'da silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var

Gökmen Bektaş ve İlker Korkmaz, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Hıdırağa Mahallesi'nde otomobille gezerken, aralarında husumet bulunan Hasan K, Şahin K. ve Tolga D. ile karşılaştı.

İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada Bektaş, Korkmaz ve Tolga D. ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Özel araçlarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bektaş ve Korkmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tolga D'nin tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

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