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Aktüel Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı
Aktüel

Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 16:07:49 -
Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 28 derece, nem oranının yüzde 65 olarak ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler denizde serinliyor.

Mavi bayraklı plajlara sahip kente turistler, Altınova, Kumbağ, Sultanköy, Marmaraereğlisi, Yeniçiftlik ve Şarköy plajlarında denizin tadını çıkarıyor.

Aileleriyle sahile gelenler, güneşlenip deniz kenarında zaman geçiriyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, özellikle hafta sonu tatilcilerin sahillerde yoğunluk oluşturduğunu belirtti.

Hacıoğlu, yakın illerdeki vatandaşların tatil için Tekirdağ'ı tercih ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yakın illerden sıkça tercih edilen bir tatil bölgesi olduk. Ziyaretçiler mavi bayraklı temiz plajlarda denizin tadını çıkarıyor. Bunaltıcı sıcaklarda tatilciler plajlarda serinlemeye çalışıyor. Şehrin güzellikleri herkesi cezbediyor. Sıcaklar devam ettikçe sezonun biraz daha sürmesini bekliyoruz. Hafta sonları ilimiz çok sayıda tatilciyi ağırlamaya devam ediyor. Tatilcilerin varlığı ilimizdeki esnafı da sevindiriyor."

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