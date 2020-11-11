  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tekirdağ'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Aktüel

Tekirdağ'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 22:33:02 -
Tekirdağ'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniçiftlik Mahallesi'nde, Tekirdağ-İstanbul seferini yapan Murat Sarı idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsünün motor bölümü henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Durumu fark eden sürücü 15 yolcunun tahliyesini sağlarken, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, soğutma çalışması yaptı. Otobüs alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye-Rusya karşılaşması öncesi Moskova'da şok
Spor

Türkiye-Rusya karşılaşması öncesi Moskova'da şok

15 Kasım Pazar günü Türkiye ile karşılaşacak olan Rusya Milli Takımı'nda koronavirüs depremi yaşanıyor.
Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!
Dünya

Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri'ne savaş uçakları ve insansız hava araçları satışına onay verildiğini açıkladı. ..
Türkiye'nin Oruç Reis hamlesi Ayşe Hür'ün ayarlarını bozdu
Gündem

Türkiye'nin Oruç Reis hamlesi Ayşe Hür'ün ayarlarını bozdu

Terör sevici Ayşe Hür, sosyal medya hesabından yine ihanet dolu bir paylaşımda bulundu. Solakların kokuşmuş yazarı Türkiye'nin yeni NAVTEX i..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay