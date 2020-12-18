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Aktüel Tekirdağ'da polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan yabancı uyruklu kadın yaralandı
Aktüel

Tekirdağ'da polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan yabancı uyruklu kadın yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:22:41 -
Tekirdağ'da polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan yabancı uyruklu kadın yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan yabancı uyruklu kadın yaralandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde bir eve fuhuş operasyonu düzenledi.

Operasyonda fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.B.Ş. gözaltına alındı, 2 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Bu arada polisten kaçmak için binanın üçüncü katının penceresinden atlayan yabancı uyruklu bir kadın da yaralandı. Yaralı, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yabancı uyruklu kadınlar, emniyet ve hastanedeki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderilecek.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.





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