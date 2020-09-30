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Aktüel Tekirdağ'da polislere otomobille çarpıp kaçan 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Tekirdağ'da polislere otomobille çarpıp kaçan 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:50:12 -
Tekirdağ'da polislere otomobille çarpıp kaçan 4 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kendilerini kontrol etmek isteyen 2 polise otomobille çarpıp kaçan 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kamaradere Mahallesi'nde bir araçta şüphelilerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, araçta bulunan 4 kişiyi kontrol etmek istedikleri sırada sürücü otomobili çalıştırıp, önce ekip otosuna, ardından polis memurları M.A.K. ve S.A'ya çarparak kaçtı.

Polisin kovalamacası sonucu sürücü B.A ile otomobilde bulunan D.Y. ve İ.Ö. yakalandı. Yaya olarak kaçan şüpheli R.İ'de arazide yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaralanan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


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