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Tekirdağ’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:20
Tekirdağ’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, Balabancık - Çimendere Mahallesi yolu mevkiinde meydana geldi. Çimendere’den Balabancık istikametine seyreden O.D. yönetimindeki 59 VC 059 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan sürücü O.D. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 09:20
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