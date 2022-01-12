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Eğitim Tekirdağ’da okullar tatil mi? Tekirdağ’da bugün okullar tatil edildi mi?
Eğitim

Tekirdağ’da okullar tatil mi? Tekirdağ’da bugün okullar tatil edildi mi?

Meteoroloji’nin kaç günlerdir İstanbul’da kar yağışı uyarısında bulundu. İstanbul’da yağması beklenen kar, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı bölgeyi etkisi altına almaya başladı. Peki Tekirdağ’da okullar tatil mi? Tekirdağ’da bugün okullar tatil edildi mi? Tekirdağ’da okul var mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-12 09:08:00 - 2022-01-12 09:08:26
Tekirdağ’da okullar tatil mi? Tekirdağ’da bugün okullar tatil edildi mi?

Meteoroloji yetkilileri tarafından günlerdir yapılan uyarının ardından kar yağışı Malkara’da başladı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece geç saatlerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile beraber şehir trafiğindeki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Tekirdağ’da okullar tatil mi? 

Tekirdağ’da bugün okullar tatil edildi mi? Kırklareli'inde şiddetli fırtına, Çanakkale, Konya, Bingöl ve Denizli'de ise şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Tekirdağ’da ise okulların tatil edildiğine ilişkin Tekirdağ Valiliğinden bir açıklama yapılmadı.

 

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