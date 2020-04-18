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Aktüel

Tekirdağ'da müzisyen çiftten site sakinlerine moral konseri

Emine ve Salih Demirci çifti, bir sitenin bahçesine kurulan platformda vatandaşların balkonlardan istediği şarkı ve türküleri seslendirdi

2020-04-18 21:57:45 -
Tekirdağ'da müzisyen çiftten site sakinlerine moral konseri

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da müzisyen Emine ve Salih Demirci çifti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar için bir sitenin bahçesinde konser verdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarında görevli müzisyen çift, 4 kişilik orkestra eşliğinde, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesine kurulan platformda vatandaşların balkonlardan istediği şarkı ve türküleri seslendirdi. Site sakinleri de Türk bayraklarıyla çiftin şarkılarına eşlik etti.

Salih Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan zorlu süreçte insanları biraz olsun mutlu etmek ve moral vermek için böyle bir konser düzenledikleri söyledi.

Sanatı, site sakinlerinin ayağına getirmek istediklerini belirten Demirci, "Uzun zamandır düşündüğümüz projemiz çok şükür bu haftaya yetişti. Ekibimizle, enstrümanlarımızla buraya geldik. Müzik hep onlarla olacak. Umuyoruz ki onlar hep evlerinde kalacaklar. Biz de her zaman müziği ayaklarına getireceğiz." dedi.

Emine Demirci ise insanları mutlu etmek için müzik yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.


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