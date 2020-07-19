Tekirdağ'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Çerkezköy'den Ambardere istikametine giden ve ehliyeti bulunmayan O.K. (17) idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs ile İsmail Çakmaz'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.
İsmail Çakmaz'ın yaralandığı kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Çakmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüs sürücüsü O.K. gözaltına alındı.