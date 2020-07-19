  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tekirdağ'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-19 18:22:54 -
Tekirdağ'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Çerkezköy'den Ambardere istikametine giden ve ehliyeti bulunmayan O.K. (17) idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs ile İsmail Çakmaz'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.

İsmail Çakmaz'ın yaralandığı kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Çakmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü O.K. gözaltına alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı