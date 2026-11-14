  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Antalya’daki zirveye renkli görüntüler damga vurdu! COP31 ilk haftayı rekorla tamamladı YP’de vekalet savaşı Hindistan’da katliam gibi kazada 23 kişi öldü! Cesetler yan yana yol kenarına istiflendi AYM de cunta heveslisi teğmenlere geçit vermedi Genç beyinler Türkiye’nin radarında! ‘Beyin’ göçü yerine ‘beyin gücü’ Tesla’dan çok tartışılacak sıra dışı araba: Direksiyonu ve pedalı yok, abone olmadan da gitmiyor Eski dostlar düşman oldu! 27 partiye davet gitti bakın kim çağırılmadı? Bakın şu utanmaza Salih Tuna: İmamoğlu ve Sarıgül’e tek eleştirileri yok! Fon yolsuzluğu araç asıl hedef Erdoğan Kemalistler Fatiha'yı değiştirmiş! "Bizi Atatürk'ün Yoluna İlet"
Yerel Tekirdağ'da lodos hayatı felç etti! Vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.
Yerel

Tekirdağ'da lodos hayatı felç etti! Vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Tekirdağ’da gün içerisinde etkili olan lodosun ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde 25 derece ölçülen hava sıcaklığı, yağışla birlikte 13 dereceye kadar gerilerken hissedilen sıcaklık 11 derece olarak kaydedildi. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Tekirdağ’da gün boyunca etkisini sürdüren lodosun ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Gün içerisinde 25 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı, yağışla birlikte 13 dereceye kadar geriledi. Hissedilen sıcaklığın 11 dereceye düştüğü kentte, vatandaşlar ani hava değişimiyle birlikte zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda hareketlilik azalırken, dışarıda bulunan vatandaşlar yağmurdan korunabilmek için otobüs duraklarına ve kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yollarına devam ederken bazıları ise yağışın hafiflemesini bekledi.

Emekli devlet memuru Ferit Gökçe, Tekirdağ’da lodosun ardından genellikle yağış görüldüğünü belirterek, "Genellikle lodostan sonra yağmur olur. Tekirdağ’da deniz kenarında deniz taşar gibi olur. İskeleye, iş yerlerine ve caddeye su basar" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış ve olumsuz hava şartlarına ilişkin yaptığı uyarıların ardından Tekirdağ’da etkili olan yağışın gece geç saatlere kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların ani sıcaklık düşüşü ve yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Okulda lodos dehşeti: Öğrencinin parmağı koptu
Okulda lodos dehşeti: Öğrencinin parmağı koptu

Gündem

Okulda lodos dehşeti: Öğrencinin parmağı koptu

İstanbul'da lodos gece boyunca etkisini sürdürdü! Beşiktaş Sahili'nde dalgalar yükseldi
İstanbul'da lodos gece boyunca etkisini sürdürdü! Beşiktaş Sahili'nde dalgalar yükseldi

Gündem

İstanbul'da lodos gece boyunca etkisini sürdürdü! Beşiktaş Sahili'nde dalgalar yükseldi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23