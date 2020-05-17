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Tekirdağ'da kumar operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-05-17 18:50:41 -
Tekirdağ'da kumar operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Kapaklı'da bir lokalde kumar oynayan 7 kişiye 30 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde bir dernek lokaline, burada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynayan 6 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları ve kumar oynadıkları; iş yeri sahibine ise yer temin ettiği gerekçesiyle toplam 30 bin 600 lira para cezası kesildi.

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