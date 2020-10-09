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Aktüel Tekirdağ'da kreşte çocuklarının darbedildiğini iddia eden aile suç duyurusunda bulundu
Aktüel

Tekirdağ'da kreşte çocuklarının darbedildiğini iddia eden aile suç duyurusunda bulundu

Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası kreş kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:24:57 -
Tekirdağ'da kreşte çocuklarının darbedildiğini iddia eden aile suç duyurusunda bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kardeşin, özel bir kreşteki personel tarafından darbedildiği iddia edildi.

Muhittin Mahallesi'ndeki özel bir kreşin öğrencileri 5 yaşındaki Y.B.G. ve 7 yaşındaki M.B.G, ailelerine, kreşteki personel tarafından dövüldüklerini ve kreşe gitmek istemediklerini söyledi.

Bunun üzerine aile, kreş sahibi A.G. ile görüşerek güvenlik kamerası görüntülerini incelemek istedi.

Görüntülerde çocuklarının kreş personeli N.S. tarafından darbedildiğini gören aile emniyete suç duyurusunda bulundu.

N.S. ise kreşten istifa etti.

İdari soruşturma sonucu kreş kapatıldı.



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