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Tekirdağ’da korkunç kaza: 3 kişi öldü

Su tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:19
Tekirdağ’da korkunç kaza: 3 kişi öldü

Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ girişinde meydana geldi. İddiaya göre Kumbaüğ Mahallesinden Tekirdağ istikametine giden R.E. yönetimindeki 41 AJ 276 plakalı su tankeri, Tekirdağ'dan Kumbağ istikametine giden Yuvuz Çolak idaresindeki 34 YR 9901 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası otomobil hurda yığına dönerken, çevredekiler durumu hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, otomobildeki Yavuz Çolak, Buse Nur G. ve ismi öğrenilmeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan iki kişinin cesedi itfaiye ekimleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkartıldı. 

Jandarma ve cumhuriyet savcısının olay yerine yaptığı incelemenin ardından 3 arkadaşın cansız bedeni Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri acı haberle yıkıldı. Kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. 

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:19
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