Tekirdağ'da kontraplak panel çalan 4 zanlı yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın bahçesinden pleymut çalan 4 zanlı gözaltına alındı.
İstasyon Mahallesi Kuzgun Sokak'taki bir apartmanın bahçesindeki yaklaşık 40 pleymut (Yüksek dayanıklılığa sahip iki yüzü film kaplı kontraplak panel) kamyonete yüklenerek çalındı.
Olayı fark eden pleymutların sahibi Yusuf Durmuş, polise başvurdu.
Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından 4 hırsızlık zanlısını Bağlık Mahallesi'nde yakaladı.
Hırsızlıkta kullanılan kamyonetin çalıntı olduğu, zanlıların iki gün üst üste aynı yerden pleymut çaldığı tespit edildi.
Öte yandan hırsızlık, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.