Tekirdağ'da kısıtlama nedeniyle yılbaşını evde geçirecek vatandaşlar tombala ve oyunlara yöneldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yılbaşını evde geçirecek vatandaşlar, tombala ve oyunlara ilgi gösteriyor.

Yeni yıla az bir süre kala alışveriş yapmaya başlayan vatandaşlar, tombala ve evde oynanan oyunların satıldığı dükkanlara da uğruyor.

Kent sakinleri, aileleriyle oynayabilecekleri ve hoşça vakit geçirebilecekleri oyunları satın alıyor.

Esnaf Elmas Balım, AA muhabirine, vatandaşların tombala ve diğer oyunlara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bu yılbaşında oyun satışlarında beklediklerinden fazla artış olduğunu ifade eden Balım, "Bu sene hazırlıksız yakalandık. Bu kadar çok satış olacağını tahmin edemedik, şu anda 'yok' satıyoruz. Aileler yılbaşında kendi aralarında oyunlarla güzel zaman geçirmek istiyor. Tombala, yapboz ve bardak oyunları çok talep gördü." dedi.

Balım, satışların yoğun olmasının esnafı da memnun ettiğini belirterek, "Oyunları beklediğimizden daha fazla sattık, diyebiliriz. Yılbaşı ve salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamada vatandaşlar evlerinde bu tür oyunları oynayarak vakit geçirecek." diye konuştu.

Dükkandan tombala alan Neriman Gönül ise yılbaşında evde ailece neşeli zaman geçirmeyi planladıklarını ifade etti.























