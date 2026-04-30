Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki
Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla bölgeye doğru ilerleyen Sumud Filosu'na düzenlenen baskına çok sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince yapılan müdahale hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir." ifadesi kullanıldı.

 

İsrail'in Gazze'deki mazlumların yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak insani değerleri ve uluslararası hukuku hedef aldığı kaydedilen açıklamada, "İsrail'in bu saldırganlığı aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesini ihlal etmektedir. İsrail'in bu hukuk tanımaz eylemine karşı uluslararası toplumu ortak bir tutum takınmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

 

Açıklamada, filoda yer alan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların durumu konusunda ilgili diğer ülkelerle beraber gerekli tüm girişimlerin yapıldığı belirtildi.

