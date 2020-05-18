Tekirdağ'da kendiliğinden yetişen gelincikler görsel şölen sunuyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen gelincikler, güzel görüntüler oluşturuyor.

İlkbaharı ve doğanın uyanışını simgeleyen gelincikler, doğal yetiştikleri bölgedeki yeşil arazilerde güzellikleriyle ilgi çekiyor.

Fotoğraf tutkunları da bölgedeki gelincikleri karelerine yansıtıyor. Fotoğraf çekmeye gelenlerden bazılarının Kovid-19 salgını nedeniyle maske takmaları dikkati çekti.

Gelinciklerin arasında arkadaşlarının fotoğrafını çeken Mehmet Emre Bingül, AA muhabirine, Tekirdağ'ın fotoğrafseverler için eşsiz güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Baharın güzelliklerini fotoğraflamak için bölgeye geldiğini anlatan Bingül, "Salgın nedeniyle fotoğraf çekerken de sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Kalabalık yerlere gitmektense daha sakin yerlere gitmeyi tercih ediyoruz. Burada yeşil ve kırmızının tüm tonları mevcut." dedi.

Arkadaşlarıyla fotoğraf çektiren Reyhan Özen de bu eşsiz güzellikleri kaçırmak istemediğini ifade ederek "İlkbaharla birlikte her yer rengarenk oldu. Sosyal mesafe kuralına uyup, maskelerimizi takarak geldik. Gelincikler içinde çektirdiğimiz fotoğraflarla bu güzellikleri ölümsüzleştirdik. Burası sanki cennetten bir köşe gibi. Doğanın insanlara sunduğu bu güzelliklerin tadını çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan gelinciklerin arasında bulunan bir at da güzel görüntü oluşturdu.















