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Tekirdağ'da kayıp gencin cesedi gölette bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:14:02 -
Tekirdağ'da kayıp gencin cesedi gölette bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, dün kaybolan gencin cesedi gölette bulundu.

Sefaalan Mahallesi'nde yaşayan Erkan Pınar'dan (19) dün saat 15.30'dan itibaren haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarmanın yaptığı araştırmada Pınar, gece saatlerinde bölgedeki bir gölette hareketsiz bulundu. Pınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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