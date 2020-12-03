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Aktüel Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi uygulama noktasında yakalandı
Aktüel

Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi uygulama noktasında yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:01:00 -
Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi uygulama noktasında yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde karantinada olması gereken kişi, uygulama noktasında tespit edilerek yurda yerleştirildi.

Süleymanpaşa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Değirmenaltı Mahallesi'nde uygulama yaptı.

Durdurulan bir aracın sürücüsü A.K'nin HES kodu kontrolünü yapan ekipler, bu kişinin karantinada olması gerektiğini belirleyince durumu İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından Çorlu Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilen A.K. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan soruşturma başlatıldı.

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