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Aktüel Tekirdağ'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada baba oğul yaralandı
Aktüel

Tekirdağ'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada baba oğul yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:00:55 -
Tekirdağ'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada baba oğul yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Malkara ilçesinden Şarköy'e kömür götüren Recep G. idaresindeki 22 LZ 377 plakalı kamyon, İçme Suyu Arıtma Tesisleri önünde, Murat Akın'ın (44) kullandığı 37 AG 816 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Murat ile oğlu Levent Akın (19) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Murat Akın, buradaki müdahalenin ardından Tekirdağ'a sevk edildi.



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