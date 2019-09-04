Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonları

Tekirdağ’ın Keşan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 34 şişe kaçak alkol ve 11 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Grup Amirliğince yapılan gümrük kaçağı içki satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında 34 şişe kaçak alkol ve 11 karton da sigara ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 3 Eylül 2019 Salı saat 16.30 sıralarında durdurulan, Edirne istikametinden Keşan’a gelen V.U. isimli şahıs tarafından kullanılan 22 FR .. plakalı araçta yapılan aramada, araç içinde koliler içine gizlenmiş 20 şişe alkol ve 11 karton sigara ele geçirildi ve el konuldu. Daha sonra şahsın Keşan içinde ve köyünde bulunan iki ikametinde daha yapılan aramalarda 14 şişe değişik markalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen içki şişesi ele geçirildi ve bunlara da el konuldu.

Konu ile ilgili olarak, cumhuriyet savcısına bilgi verilmesinin ardından şahsın 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu suçlarından tahkikatına başladı.