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Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bandrolsüz makaron ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapılan 6 iş yeri, 3 ikamet olmak üzere toplam 9 adreste arama yapıldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:25
Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bandrolsüz makaron ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapılan 6 iş yeri, 3 ikamet olmak üzere toplam 9 adreste arama yapıldı.


Çorlu KOM Grup Amirliğince bandrolsüz makaron ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan 6 iş yeri, 3 ikamet olmak üzere toplam 9 adreste yapılan aramalar neticesinde toplamda 18,85 kilogram açık kıyılmış tütün, 5 kutu (1000 adet) bandrolsüz gümrük kaçağı boş makaron ile 4 bin 444 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:25
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