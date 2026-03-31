Tekirdağ'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, gece saat 00.00 sıralarında Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 MA 2029 plakalı motosiklet ile 59 ANB 744 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki motosiklet sürücüsü de yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, her iki motosiklette de maddi hasar meydana geldi. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.