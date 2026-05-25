Papa'dan yapay zekaya fren çağrısı! "Savaş riski barındırıyor geliştirilmesini yavaşlatın" dedi!

Papa 14. Leo, “Magnifica Humanitas” yani “muhteşem insanlık” adlı bir genelge yayınlayarak, yapay zeka geliştiricilerine ve hükümetlere çağrı yaptı.

YAPAY ZEKAYA KARŞI "MUHTEŞEM İNSANLIK" GENELGESİ

Papa Leo, "Muhteşem İnsanlık" genelgesinde yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinin yavaşlatılması gerektiğini söyledi. Katolik Kilisesi'nin tüm din adamlarına hitaben yayınlanan genelge 43 bin kelimeden oluşuyor.

Papa “Muhteşem İnsanlık” genelgesinde, yapay zekanın dezenformasyon yaydığını, çatışmalara öncelik verdiği ve dünyayı sonu gelmez bir savaş yoluna sürükleme riski taşıdığını söyleyerek uyarılarda bulunuyor.

Tonunu sertleştirerek İran Savaşı'nı eleştirmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisini çeken Amerikalı Papa Leo, yapay zeka firmalarına seslendi.

"YAPAY ZEKANIN ASKERİ ALANDA KULLANIMINA SINIR GETİRİLMELİ"

Yapay zeka verilerinin mülkiyetinin yalnızca özel sektörün eline bırakılmamasını, bu firmalarda çalışan işçi haklarının korumasını, çocukların yapay zeka teknolojisinden uzak tutulmasını ve şirketler arasındaki rekabetin düşürülmesini talep etti.

Papa, yapay zekanın askeri alanlardaki kullanımına sınır getirilmesini ve ölümcül olabilecek kararların yapay zeka sistemlerine devredilmese izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın riskleri karşısında bireylerin kendilerini çaresiz hissetmemesi gerektiğini savunan Papa Leo, “tüm Katoliklere ve iyi niyetli insanlara” diyerek hitap ettiği metinde dünya liderlerinin yapay zekanın gelişim yönü hakkında toplumun artık hayati sorularla yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

KİLİSE ADINA KÖLELİK DÖNEMİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Papa ayrıca yapay zeka sistemlerini besleyen ve akıllı telefon gibi cihazları üreten işçilerin "yeni kölelik formlarına" maruz kaldığını dile getirdi.

Sanayi Devrimi döneminde işçi haklarını savunan Papa 13. Leo'nun 1891'deki genelgesine atıf yapan Papa, bulunan Papa, dünyanın bazı bölgelerinde çocukların tehlikeli şartlarda çalıştırıldığını ve bilgi akışının kesintisiz sürmesi uğruna bedenlerinin zarar gördüğünü söyledi.

Papa ayrıca Katolik Kilisesi'nin transatlantik köleliğini 19. yüzyıla kadar güçlü bir şekilde kınamadığını kabul etti ve kilise adına özür diledi.