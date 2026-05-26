Hackerlar İsrail askerlerinin başına ödül koydu!

Hackerlar İsrail askerlerinin başına ödül koydu!

'Hanzala' adlı hacker grubu, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunan 69 İsrail askerinin şahsi bilgilerini yayımladı. Hanzala, kimlik bilgilerini paylaştığı İsrail donanması mensubu askerlerin her biri için 100 bin dolar ödül koyduğunu belirtti

'Hanzala', ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, 'Şayetet 13 Deniz Komando Birliği'ne mensup 69 İsrail askerinin şahsi bilgilerini paylaştı.

İsrail kurumları ve askeri personeline yönelik siber saldırılarla sık sık gündeme gelen İran bağlantılı hacker grubundan yapılan açıklamada, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail ordusu 'denizde bozgunculuk çıkaranlar' ifadeleriyle nitelendirildi.

 

Hanzala, kimlik bilgilerini paylaştığı İsrail donanması mensubu askerlerin her biri için 100 bin dolar ödül koyduğunu belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Tel Aviv hükümetine seslenen İran bağlantılı hacker grubu, her bir kabine üyesinin sanal ve fiziki takip altında olduğunu iddia etti.

İsrail askerlerine ait olduğu belirtilen ve kamuoyuyla paylaşılan bilgilerin doğru olup olmadığına ilişkin Tel Aviv yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

Hanzala 9 Nisan'da eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin elektronik cihazlarına sızarak ele geçirdiği gizli fotoğraf ve videolarını yayımlamıştı.

İran bağlantılı hacker grubu daha önce de eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, eski Adalet Bakanı Ayelet Shaked ve Netanyahu'nun Başdanışmanı Tzachi Braverman'ın telefonlarını hacklediğini duyurmuştu.

