Çikolata devinden kötü haber! Yarım asırlık marka resmen iflas istedi
Almanya’nın 50 yıllık köklü çikolata üreticilerinden DreiMeister Spezialitäten, yükselen ham madde, enerji ve personel maliyetleri nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Özellikle son dönemde tarihi seviyelere çıkan kakao fiyatlarının getirdiği mali baskılara dayanamayan şirket için Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde geçici öz yönetim süreci başlatıldı. Ürünlerini 20'den fazla ülkeye ihraç eden ve portföyünde Michelin yıldızlı restoranlar bile bulunan çikolata devinin, yaklaşık 110 çalışanının maaşını güvenceye alarak üretime ve sipariş teslimatlarına şimdilik devam edeceği açıklandı.