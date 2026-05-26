Çikolata devinden kötü haber! Yarım asırlık marka resmen iflas istedi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Almanya’nın 50 yıllık köklü çikolata üreticilerinden DreiMeister Spezialitäten, yükselen ham madde, enerji ve personel maliyetleri nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Özellikle son dönemde tarihi seviyelere çıkan kakao fiyatlarının getirdiği mali baskılara dayanamayan şirket için Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde geçici öz yönetim süreci başlatıldı. Ürünlerini 20'den fazla ülkeye ihraç eden ve portföyünde Michelin yıldızlı restoranlar bile bulunan çikolata devinin, yaklaşık 110 çalışanının maaşını güvenceye alarak üretime ve sipariş teslimatlarına şimdilik devam edeceği açıklandı.

Almanya merkezli çikolata üreticisi DreiMeister Spezialitäten, yaşanan mali baskılar nedeniyle iflas sürecine girdi. Yaklaşık 50 yıllık geçmişe sahip şirketin faaliyetlerini ise şimdilik durdurmayacağı belirtildi.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Werl kentinde faaliyet gösteren firma için 21 Mayıs 2026 tarihinde geçici öz yönetim süreci başlatıldı. Şirkette yaklaşık 110 kişinin çalıştığı bildirildi. Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamada, üretimin sürdüğü ve sipariş teslimatlarında aksama yaşanmayacağı ifade edildi. Çalışan maaşlarının da güvence altında olduğu belirtildi.

Şirketin yeniden yapılandırma sürecini mevcut yönetici Markus Luckey’nin sürdüreceği, geçici kayyum olarak ise ekonomi hukukçusu Michael Schütte’nin görevlendirildiği açıklandı. Markus Luckey, mali sıkıntının temel nedenleri arasında yükselen ham madde, enerji ve personel maliyetlerini gösterdi. Özellikle son dönemde tarihi seviyelere çıkan kakao fiyatlarının Alman şekerleme sektörünü ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

1950’li yıllarda temelleri atılan DreiMeister, el yapımı trüf ve pralin çeşitleriyle tanınıyor. Şirketin ürünleri bugün 20’den fazla ülkeye ihraç edilirken, müşteri portföyünde oteller, hava yolu şirketleri ve Michelin yıldızlı restoranlar da bulunuyor.

