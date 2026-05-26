ATM üzerinden maaş avı: Bu yöntemle kredi kartınız ve şifreniz tehlikede
Bankacılık teknolojilerinin dijitalleşmesiyle birlikte siber dolandırıcılar, ATM cihazlarına mekanik düzenek kurmak yerine doğrudan insan psikolojisini hedef alan "sosyal mühendislik" yöntemine geçti. Özellikle maaş günlerinde ATM önlerinde duraksayan yaşlı vatandaşları gözüne kestiren suçlular, "yardımsever mahalle genci" maskesiyle yaklaşarak saniyeler içinde şifreleri ezberleyip kartları değiştiriyor. Emniyet güçleri ve adliyeye yansıyan dosyalara göre, kurbanları lafa tutarak cüzdanlarındaki değersiz kartları veren şüphelilere karşı vatandaşların üçüncü şahısların yardım tekliflerini kesinlikle reddetmesi gerekiyor.