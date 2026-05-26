Avrupa'dan Google'a dev ceza!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa’dan Google’a dev ceza!

Avrupa Birliği, Dijital Pazarlar Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle Google hakkında yüz milyonlarca euroluk ceza hazırlığında. Kararın yaz tatili öncesinde açıklanmasının beklendiği belirtiliyor.

Avrupa Birliği’nin (AB), teknoloji devi Alphabet bünyesindeki Google hakkında yürüttüğü antitröst soruşturmasında sona yaklaşıldı. Alman Handelsblatt gazetesinin Avrupa Komisyonu kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, AB’nin şirkete üç haneli milyon euro seviyesinde para cezası vermeye hazırlandığı bildirildi.

Haberde, karar sürecinin büyük ölçüde tamamlandığı ve resmi açıklamanın yaz tatili öncesinde kamuoyuyla paylaşılmasının beklendiği ifade edildi.

Söz konusu cezanın, büyük teknoloji şirketlerinin piyasa gücünü sınırlamayı hedefleyen Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında şimdiye kadar verilen en yüksek yaptırım olacağı belirtiliyor. Mart 2025’te resmen başlatılan soruşturmanın, Google’ın Avrupa’daki düzenlemelere uyum sağlayıp sağlamadığını incelemek amacıyla yürütüldüğü aktarıldı.

AB yetkilileri, özellikle Google’ın arama sonuçlarında kendi hizmetlerini rakiplerine kıyasla daha görünür hale getirdiğine yönelik iddialar üzerinde duruyor. Soruşturmanın, dijital pazarda rekabet koşullarının korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildiği kaydedildi.

