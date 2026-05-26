İstatistikler açıklandı, şampiyon il belli oldu! Ne İstanbul ne İzmir... İşte en genç nüfuslu şehrimiz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstatistikler açıklandı, şampiyon il belli oldu! Ne İstanbul ne İzmir... İşte en genç nüfuslu şehrimiz

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye'de genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,4 ile Şırnak olurken, en düşük genç nüfusa sahip il ise yüzde 11,7 ile Balıkesir olarak kayıtlara geçti. Türkiye'deki iç göç hareketliliğinde 15-24 yaş grubunun en büyük göç etme nedeninin eğitim olduğu görülürken, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise yüzde 23,3'e yükseldi. Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre gençlerin en büyük mutluluk kaynağı yüzde 38,8 ile sağlık olurken; cinsiyetler arası dağılımda genç erkeklerin ikinci sıraya parayı, genç kadınların ise başarıyı koyması dikkat çekti.

Foto - İstatistikler açıklandı, şampiyon il belli oldu! Ne İstanbul ne İzmir... İşte en genç nüfuslu şehrimiz

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü.

Foto - İstatistikler açıklandı, şampiyon il belli oldu! Ne İstanbul ne İzmir... İşte en genç nüfuslu şehrimiz

Genç erkek nüfusun 2025 yılında yüzde 96,8'inin hiç evlenmemiş, yüzde 3,1'inin evli, yüzde 0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 88,9'unun hiç evlenmemiş, yüzde 10,7'sinin evli, yüzde 0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

Foto - İstatistikler açıklandı, şampiyon il belli oldu! Ne İstanbul ne İzmir... İşte en genç nüfuslu şehrimiz

İç Göç İstatistiklerine göre Türkiye'de 2024 yılında en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı 15-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde; bu hareketliliğin en büyük nedeninin eğitim olduğu görüldü.

Foto - İstatistikler açıklandı, şampiyon il belli oldu! Ne İstanbul ne İzmir... İşte en genç nüfuslu şehrimiz

Söz konusu nedenle gençlerin 448 bin 826'sının eğitim, 102 bin 660'ının işe başlamak veya iş bulmak ve 79 bin 831'inin ise hane / aile fertlerinden birine bağımlı göç nedeniyle göç ettiği görüldü.

Foto - İstatistikler açıklandı, şampiyon il belli oldu! Ne İstanbul ne İzmir... İşte en genç nüfuslu şehrimiz

Türkiye'de yükseköğretim net okullaşma oranı, 2024/'25 öğretim yılında yüzde 46,3 oldu. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 39,9, kadınlarda ise yüzde 53,0 oldu.

Foto - İstatistikler açıklandı, şampiyon il belli oldu! Ne İstanbul ne İzmir... İşte en genç nüfuslu şehrimiz

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2024 yılında yüzde 47,2 iken 2025 yılında yüzde 47,6 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2024 yılında yüzde 59,5 iken 2025 yılında yüzde 60,1, genç kadınlarda ise bu oran 2024 yılında yüzde 34,0 iken 2025 yılında yüzde 34,3 oldu.

Foto - İstatistikler açıklandı, şampiyon il belli oldu! Ne İstanbul ne İzmir... İşte en genç nüfuslu şehrimiz

ADNKS sonuçlarına göre 2025 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 20,4 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 20,0 ile Hakkari, yüzde 19,8 ile Siirt izledi.Genç nüfus oranının en düşük olduğu il yüzde 11,7 ile Balıkesir oldu. Bu ili yüzde 11,9 ile Ordu ve yüzde 12,0 ile Muğla izledi.

Foto - İstatistikler açıklandı, şampiyon il belli oldu! Ne İstanbul ne İzmir... İşte en genç nüfuslu şehrimiz

Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2025 yılında genç nüfusun yüzde 30,3'ünün 15-17 yaş grubunda, yüzde 20,4'ünün 18-19 yaş grubunda, yüzde 29,2'sinin 20-22 yaş grubunda ve yüzde 20,1'inin ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

