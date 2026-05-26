İstatistikler açıklandı, şampiyon il belli oldu! Ne İstanbul ne İzmir... İşte en genç nüfuslu şehrimiz

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye'de genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,4 ile Şırnak olurken, en düşük genç nüfusa sahip il ise yüzde 11,7 ile Balıkesir olarak kayıtlara geçti. Türkiye'deki iç göç hareketliliğinde 15-24 yaş grubunun en büyük göç etme nedeninin eğitim olduğu görülürken, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı ise yüzde 23,3'e yükseldi. Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre gençlerin en büyük mutluluk kaynağı yüzde 38,8 ile sağlık olurken; cinsiyetler arası dağılımda genç erkeklerin ikinci sıraya parayı, genç kadınların ise başarıyı koyması dikkat çekti.