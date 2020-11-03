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Aktüel Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Aktüel

Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 17:45:44 -
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir gün önce hırsızlık yaptığı markete yeniden aynı amaçla geldiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi'ndeki bir markette şarküteri ürünlerini montunun içerisine gizleyen kişi iş yeri çalışanlarınca fark edilip polise haber verildi.

Polis ekipleri, şüpheli A.C'yi gözaltına aldı.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının bir gün önce de aynı iş yerinden hırsızlık yaptığını belirledi.


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