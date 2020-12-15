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Aktüel Tekirdağ'da halk otobüsü şoförleri AA'nın ''Yılın Fotoğrafları'' oylamasına katıldı
Aktüel

Tekirdağ'da halk otobüsü şoförleri AA'nın ''Yılın Fotoğrafları'' oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:14:57 -
Tekirdağ'da halk otobüsü şoförleri AA'nın ''Yılın Fotoğrafları'' oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da halk otobüsü sürücüleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kent merkezinde bulunan S.S. 49 Nolu Tekirdağ Şehiriçi Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Adem İncehasan ile sürücü Umut Gürek ve Ahmet İncehasan, AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra haber, yaşam ve spor kategorilerindeki kareleri oyladı.

Sürücü İncehasan, "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Muhammed bebeğin mutluluğu", "spor" kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", "haber" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafı için oy kullandı.

Sürücü Umut Gürek de "yaşam" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" fotoğrafına oy verirken, "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", "haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı fotoğraf için oy kullandı.

İncehasan, bu kadar güzel ve anlamlı fotoğraf içinden seçim yapmanın zor olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.



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