Tekirdağ'da görevli sağlık çalışanı, Çorum'da yaşayan annesinin gününü görüntülü telefonda kutladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da görevli bir sağlık çalışanı, İl Sağlık Müdürlüğü'nün yardımıyla 3 aydır göremediği Çorum'da yaşayan annesinin, "Anneler Günü"nü kutladı.

İl Ambulans Servisinde Paramedik olarak görev yapan Onay Ceylan koronavirüs önlemleri kapsamında şehir dışına çıkamadığı için 3 aydır göremediği Çorum'da yaşayan annesinin "Anneler Günü"nü kutlamak istedi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerin iletişime geçmesi üzerine, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, anne Zeliha Ceylan'ın çalıştığı fabrikaya giderek oğlunun annesine aldığı hediyeyi ulaştırdı.

Daha sonra Ceylan, annesiyle görüntülü konuştu, Anneler Günü'nü kutladı. Oğlunu 3 aydır göremeyen anne telefonda görünce gözyaşlarını tutamadı.

Onay Ceylan da gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa bir Anneler Gününü annesinden ayrı geçirdiğini belirtti.

Salgın nedeniyle memleketine gidemediği için ailesiyle görüşemediğini anlatan Ceylan, ananesini çok özlediğini söyledi.

Ceylan, "İlk defa böyle bir kutlama oldu. Çok teşekkür ediyorum. Annemi de çok seviyorum. Diğer anneler günlerinde hep yanında oluyordum. İlk defa böyle bir Anneler Günü kutlaması oldu. Belki sarılamadım anneme ama bu kutlama benim için çok anlamlı oldu." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ise salgın sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanları başta olmak üzere bütün annelerin gününü kutladı.

Personel Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı da bu güzel günde anne ve oğlunu görüştürüp, onların yüzlerini güldürdükleri için mutlu olduklarını dile getirdi.



