Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
Terör örgütüyle irtibatlı olduğu tespit edilen yüzbaşı gözaltına alındı04 Eylül 2019 Çarşamba 10:12
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda bir asker gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüyle irtibatlı olduğu tespit edilen yüzbaşı K.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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