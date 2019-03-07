Tekirdağ'da FETÖ operasyonu! 2 gözaltı
Tekirdağ'da haklarında yakalama kararı bulunan 2 FETÖ şüphelisi, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.07 Mart 2019 Perşembe 17:00
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen E.Y. ve M.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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