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Tekirdağ'da feci kaza! Otomobil takla attı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobilin takla atması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

17 Şubat 2019 Pazar 12:15
Tekirdağ'da feci kaza! Otomobil takla attı

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy'den Kapaklı istikametine giden Emirhan T. (25) idaresindeki 34 MNE 78 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

Savrulan otomobil, yön tabelasına çarptıktan sonra takla attı.

3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazada otomobil sürücüsü ile Ramazan Batuhan Kurt (24 ) ve Ege Gürsoy (22) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kapaklı-Çerkezköy kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 12:15
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