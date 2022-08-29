  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tekirdağ’da feci kaza
Yerel

Tekirdağ’da feci kaza

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 03:35:00 -
Tekirdağ’da feci kaza

Kaza, Cumhuriyet Caddesi, 19 Mayıs Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Z.A idaresindeki 59 AEC 211 plakalı hafif ticari araca karşı yönden gelmekte olan H.K. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan H.K., I.K. ve M.A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23