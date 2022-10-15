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Yerel Tekirdağ'da evinde 3 bin 731 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı
Yerel

Tekirdağ'da evinde 3 bin 731 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu hap satışı yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 10:09:00 -
Tekirdağ'da evinde 3 bin 731 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir kişinin evinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, evde yaptıkları aramada, 3 bin 731 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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