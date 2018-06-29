Tekirdağ’da eve yıldırım isabet etti
Malkara ilçesinde 5 katlı bir apartmana düşen yıldırım nedeniyle evin çatısında ve bir otomobilde hasar meydana geldi.29 Haziran 2018 Cuma 10:54
Etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında binanın çatısına yıldırım düştü. Binadan düşen tuğla ve beton parçaları bir arabanın üzerine düştü. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmazken, bina çatısı ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili konuşan site yöneticisi emekli öğretmen Ahmet Yurdanur, "Şiddetli sağanak esnasında bir apartmanımıza yıldırım düştü. Kimsenin canına bir şey gelmemesi bizim için sevindirici" diye konuştu.
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