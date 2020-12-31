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Aktüel Tekirdağ'da eşiyle tartışırken seyir halindeki otomobilden atladığı öne sürülen kadın yaralandı
Aktüel

Tekirdağ'da eşiyle tartışırken seyir halindeki otomobilden atladığı öne sürülen kadın yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 17:17:57 -
Tekirdağ'da eşiyle tartışırken seyir halindeki otomobilden atladığı öne sürülen kadın yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde eşiyle tartıştığı esnada seyir halindeki otomobilden atladığı iddia edilen kadın yaralandı.

İddiaya göre, otomobilleriyle Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine giden R.B. ile kocası Y.B. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

R.B, Muratlı ilçesinin İnanlı Mahallesi'nde tartıştıkları sırada araçtan atladı.

Yaralı kadın, eşinin bildirmesi üzerine ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edilen R.B'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.






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