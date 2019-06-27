Tekirdağ’da erken terhis sevinci Askerliğin 6 aya düşürülmesi sonrası Tekirdağ Malkara’da yüzlerce asker erken terhis sevinci yaşadı.

Askerliğin 6 aya düşürülmesi sonrası Tekirdağ Malkara’da yüzlerce asker erken terhis sevinci yaşadı.

6 aylık vatani görev süresini dolduran askerler, Malkara’da terhis olmaya başladı.Malkara 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran askerler terhis edildi. Son içtimasını tamamlayan askerler daha sonra valizlerini topladı. Komutanları ve arkadaşlarıyla vedalaşan askerler sevinçli şekilde birliğinden ayrıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Erken terhis olmanın sevincini yaşayan askerler, "Bizi ailemize kavuşturdular, Allah hepsinden razı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve bu konuyla ilgili uğraş veren yetkililere teşekkür ediyoruz. Vatanımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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