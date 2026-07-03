C31K nedir ve ne istiyor? Çocukları hedef alan bu çetelere dikkat

Gözüm, okul saldırılarının ardından 10 bin internet adresi hakkında erişim engeli ve içerik kaldırma talebinde bulunduklarını, bunların 47'sinin şiddet, uyuşturucu ve müstehcenlik içeren oyunlarla ilgili olduğunu söyledi. Gözüm, "Örneğin Discord ta ya da bir Telegram kanalında kapatılsa bile farklı bir platformda örgütlenebiliyorlar. Tekrardan örgütlenip topluluğa görev vermeye, suça teşvik etmeye devam ediyorlar. En zayıf çocukları hedef alıp onları bu suça sürüklemiş oluyorlar." dedi. Uzmanlar, ailelerin çocuklarıyla sürekli iletişim halinde olmasını ve internet kullanma süresinin sınırlandırılması konusunda uyarıyor.