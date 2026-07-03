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C31K nedir ve ne istiyor? Çocukları hedef alan bu çetelere dikkat

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C31K nedir ve ne istiyor? Çocukları hedef alan bu çetelere dikkat

Sosyal medya platformları üzerinden çocukları hedef alan siber çeteler uzun süredir gündemde. Çeteler çocukların zaaflarını belirleyip buradan etkisi altına alıyor. Ardından da talimatlar veriyor.

#1
Foto - C31K nedir ve ne istiyor? Çocukları hedef alan bu çetelere dikkat

Şiddet, şantaj ve provokasyon içerikleri üretiyor ve 14-16 yaş arasındaki çocukları hedef alıyorlar.

#2
Foto - C31K nedir ve ne istiyor? Çocukları hedef alan bu çetelere dikkat

Bu çetelerden biri de C31K. Oyun platformları ya da Discord, Telegram gibi kapalı mesajlaşma uygulamaları üzerinden örgütlenen ''C31K'' yani Cehennemin 31. Katı adlı siber suç çeteleri, okul saldırılarının ardından yeniden gündeme geldi.

#3
Foto - C31K nedir ve ne istiyor? Çocukları hedef alan bu çetelere dikkat

OKUL SALDIRGANINI KAHRAMAN İLAN ETMİŞLERDİ 15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, C31K isimli Telegram kanalında saldırıya ait sansürsüz görüntülerin paylaşıldığı ve failin "kahraman" ilan edildiği tespit edilmişti.

#4
Foto - C31K nedir ve ne istiyor? Çocukları hedef alan bu çetelere dikkat

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Salih Gözüm, 300'den fazla C31K kanalını kapattıklarını ancak bu kanalların yeniden açıldığını belirtti. Gözüm, "Bu topluluk, onlara belirli görevler veren, bu görevleri yapması karşılığında onları oynadığı oyun ya da girdikleri Discord grubunda daha üste taşıma taahhütü sunan yapılar. Kişilere oyunlar üzerinden ulaşıyorlar, onlar da çok kısa sürede bu topluluklarda oyunlarda yükselebileceklerini fark ediyorlar. Bu şekilde ağlarına düşürmüş oluyorlar" diye konuştu.

#5
Foto - C31K nedir ve ne istiyor? Çocukları hedef alan bu çetelere dikkat

Gözüm, okul saldırılarının ardından 10 bin internet adresi hakkında erişim engeli ve içerik kaldırma talebinde bulunduklarını, bunların 47'sinin şiddet, uyuşturucu ve müstehcenlik içeren oyunlarla ilgili olduğunu söyledi. Gözüm, "Örneğin Discord ta ya da bir Telegram kanalında kapatılsa bile farklı bir platformda örgütlenebiliyorlar. Tekrardan örgütlenip topluluğa görev vermeye, suça teşvik etmeye devam ediyorlar. En zayıf çocukları hedef alıp onları bu suça sürüklemiş oluyorlar." dedi. Uzmanlar, ailelerin çocuklarıyla sürekli iletişim halinde olmasını ve internet kullanma süresinin sınırlandırılması konusunda uyarıyor.

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