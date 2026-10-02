Tekirdağ'da Erkan Karadeniz davasının ilk duruşması görüldü, dava 25 Aralık'a ertelendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 16 yaşındaki Erkan Karadeniz'in, akranı Y.A.K. (16) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması, Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları, tanıklar ve Erkan Karadeniz'in yakınları katıldı; tutuklu sanık Y.A.K. SEGBİS aracılığıyla hazır bulundu.

Y.A.K. için çocuğa karşı kasten öldürme suçundan istenen ceza, 18 yıldan 24 yıla kadar hapis. Oğlunu kaybeden anne Yonca Karadeniz ise duruşmanın ardından gözyaşları içinde "Ben adalet istiyorum" diyerek sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Sanık savunmasında öldürülmekten korktuğunu, daha önceden Erkan Karadeniz'in kuzeniyle arasında husumet bulunduğunu, Erkan Karadeniz ile kuzeninin kendisini öldüreceğini düşündüğünü ve akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürdü.

Duruşmada tanıklar dinlendi, taraf avukatları savunmalarını yaptı. Mahkeme 25 Aralık'a ertelendi.

Anne Yonca Karadeniz: "Benim akıl sağlığım ne olacak"

Karadeniz, duruşma sonrası açıklamasında şunları söyledi: "En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum, müebbet almalarını istiyorum. Benim gibi bir daha bir anne ağlamasın istiyorum. Onlar yine sokağa çıkacak, yine birisinin canını yakacak. İstemiyorum."

Karadeniz, "Bir de çıkıyorlar orada ‘çocukmuş' diyorlar, katilleri savunuyorlar. ‘Akıl sağlıkları yerinde değil' diyorlar. Benim akıl sağlığım ne olacak" dedi. Geceleri yataktan kalkıp oğlunu aradığını anlatan anne, "Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Hak, hukuk istiyorum; adalet istiyorum. Onların müebbet almasını istiyorum. Çocuk değil onlar" diye konuştu.

Aile avukatı Çakıcı: "Soyut iddiaların hepsini çürüttük"

Karadeniz ailesinin avukatı Yiğithan Çakıcı, karşı tarafın savunmasının soyut iddialardan oluştuğunu belirterek dosyadaki kamera görüntülerine ve diğer delillere işaret etti. Çakıcı, "Vekili olarak bizler karşı tarafın vermiş olduğu soyut iddiaların hepsini çürüttük" dedi.

Dosyadaki çözümleme tutanağına ve kamera görüntülerine dayanan avukat, "...kamera görüntülerinde karşı tarafın bu eylemi ne kadar soğukkanlılıkla işlediğini, ne kadar bu eylemin öncesinde planlandığını, silahın alınmasından tutun takip sürecine kadar saniye saniye, dakika dakika hepsini yüce mahkemeye belirttik" ifadelerini kullandı.

Çakıcı, sanığın olayın ardından kaçmayı da planladığını ileri sürdü: "...failin eylemi işledikten sonra kaçmayı dahi planladığını ve bu planı da harekete geçirdiğini, eylemi işlemeden önce kaçma planını dahi yaptığını mahkemeye belirttik."

Erkan Karadeniz'in haksız tahrik oluşturacak bir eyleminin bulunmadığını savunan avukat, "Bizim çocuğumuz tertemizdir" dedi. Çakıcı, yapılan incelemelerde Madde 29 kapsamında en ufak bir haksız tahrik bulunmadığını, Erkan Karadeniz'in "en ufak bir şekilde karşılık dahi veremeden arkadan sinsice öldürüldüğünü" mahkemeye belirttiklerini aktardı.

Çocuklar tarafından işlenen ağır suçlarda cezaların caydırıcılığına ilişkin düzenlemelerin yeniden ele alınması gerektiğini de ifade eden Çakıcı, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) hükmünün değiştiğini, ASÇ'nin geldiğini söyledi. Cezaların artırılmasını ve daha caydırıcı hale gelmesini mahkemeden talep ettiğini aktaran avukat, "Emsal karar olsun dedim mahkemede" dedi. Çakıcı, davayı takip etmeye devam edeceklerini, bir sonraki duruşmanın 25 Aralık'ta görüleceğini kaydetti.

Olay Şubat 2026'da Aydoğdu Mahallesi'nde yaşandı

Şubat 2026'da Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Y.A.K. (16), yaşıtı Erkan Karadeniz'e av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Karadeniz, kaldırıldığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.